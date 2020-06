Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Milinkovic-Savic impliqué dans une opération colossale à 80M€ ?

Publié le 1 juin 2020 à 11h15 par A.M.

Très actif dans le dossier Milinkovic-Savic, Leonardo envisagerait de réaliser un coup double en enrôlant également Adam Marusic, le tout pour 80M€.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 22 mai dernier, Leonardo a relancé la piste menant à Sergej Milinkovic-Savic. Débarrassé du dossier Icardi, qu'il a réglé pour 50M€, hors bonus, le directeur sportif du PSG peut se lancer sur d'autres pistes à l'image de celle menant à l'international serbe. Et Leonardo est déjà très actif dans ce dossier puisqu'il entretient un contact régulier avec l'entourage du milieu de terrain de la Lazio Rome qui se présente comme l'une des grandes priorités du club parisien. Mais le dirigeant brésilien a également une autre idée derrière la tête.

Un package Marusic-SMS ?