Mercato - PSG : Leonardo lance les grandes manœuvres pour Milinkovic-Savic !

En quête de renforts dans l'entrejeu, Leonardo a bien relancé la piste menant à Sergej Milinkovic-Savic. Très actif dans ce dossier, le directeur sportif du PSG a bien fait du joueur de la Lazio Rome sa grande priorité et semble prêt à tout pour parvenir à ses fins.

Le premier gros dossier du Paris Saint-Germain a été bouclé pour Leonardo. En effet, en obtenant un rabais sur l'option d'achat de Mauro Icardi, le directeur sportif du PSG s'est ainsi débarrassé d'un dossier très urgent qui lui permet de négocier pour d'autres pistes. Et une tendance très claire se dessine ces derniers jours, à savoir que la grande priorité de Leonardo se nomme Sergej Milinkovic-Savic. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 22 mai, le dirigeant brésilien a non seulement relancé ce dossier, mais entretient surtout un contact régulier avec l'entourage du milieu de terrain de la Lazio Rome. Selon nos informations, Leonardo a même dégainé une première offre à hauteur de 60M€ pour l'international serbe.

Leonardo passe à l'action

Et ce lundi, L'Equipe confirme d'ailleurs la tendance. Dans ses colonnes, le quotidien assure en effet que Leonardo apprécie grandement le profil de Sergej Milinkovic-Savic, le prochain grand objectif du Paris Saint-Germain cet été. Les discussions entre le deux parties ont été relancées ces dernières semaines et le directeur sportif du PSG maintient donc un contact régulier avec l'entourage de l'international serbe. Toutefois, dans ce dossier, un club aurait pris de l'avance à en croire L'Equipe , et ce n'est pas le Champion de France. Le nom de ce « grand club européen » n'a pas filtré, mais si l'on en croit les récentes informations concernant Sergej Milinkovic-Savic, Manchester United et le Real Madrid semblaient être les deux autres pistes concrètes du joueur de la Lazio Rome, en plus du PSG.

Un prix revu à la baisse ?