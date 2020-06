Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse mise au point du PSG pour la succession de Meunier !

Publié le 2 juin 2020 à 14h45 par T.M.

A la recherche d’un latéral droit pour pallier le départ annoncé de Thomas Meunier, en fin de contrat, le PSG a souhaité mettre les choses au point concernant certaines rumeurs.

Après avoir officiellement recruté Mauro Icardi, Leonardo va pouvoir se concentrer sur les autres dossiers chaud du PSG, à savoir la recherche d’un milieu de terrain et de deux latéraux. En effet, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier, en fin de contrat, ne devraient pas être conservés. Si Alex Telles semble tenir la corde pour faire oublier les Français, à droite, les pistes sont plus nombreuses. Alors que Leonardo apprécierait le profil d’Adam Marusic, qui pourrait faire partie d’un package avec Sergej Milinkovic-Savic avec la Lazio, il a aussi été dernièrement question de contacts avec Sergino Dest (Ajax Amsterdam) ainsi que Ridle Baku (Mayence). Deux joueurs qui seraient toutefois très loin du PSG…

La réponse du PSG