Mercato - PSG : Leonardo est déjà fixé pour cette grande star !

Publié le 2 juin 2020 à 13h30 par La rédaction

Courtisé par le PSG, Paulo Dybala serait tout proche d’une prolongation de contrat du côté de la Juventus, qui verrait en lui un le symbole du projet Bianconero…

Et si Paulo Dybala restait une piste du PSG pour la saison prochaine ? L’été dernier, l’international argentin était poussé vers la sortie par la Juve, et Leonardo aurait fait part de son intérêt pour la Joya . La piste pourrait être relancée du côté de Paris, alors que la Juventus a déjà changé d’avis pour Dybala : la Vieille Dame compte sur lui pour le long terme, et compterait bien relancer le dossier de sa prolongation…

Une prolongation bientôt signée ?

Ainsi, d’après les informations de Calciomercato , l’international argentin pourrait voir un nouveau contrat arriver très bientôt. En effet, la Juventus compterait sur lui à court terme, mais verrait aussi l’avenir du club s’écrire avec la Joya . Sous contrat jusqu’en 2022 avec les Bianconeri , Paulo Dybala pourrait rapidement signer un nouveau contrat du côté de la Juventus, et la reprise du championnat en Italie pourrait accélérer les négociations entre la Juventus et l’international argentin. Un accord financier aurait même été trouvé avant le début de la crise du coronavirus, garantissant un salaire avoisinant les 10M€ par an à Dybala, bonus compris…

Déjà un symbole ?