Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste colossale réactivée par Leonardo ?

Publié le 2 juin 2020 à 8h15 par A.C. mis à jour le 2 juin 2020 à 8h16

Leonardo n’aurait toujours pas oublié Paulo Dybala, attaquant de la Juventus qu’il a failli attirer au PSG l’été dernier.

Celui de Paulo Dybala, est un nom qui a été régulièrement lié au Paris Saint-Germain, par le passé. L’été dernier, l’attaquant a bien failli rejoindre le PSG, en plein feuilleton Neymar. Finalement, ça n’a pas abouti, mais plusieurs sources ont évoqué des nouvelles approches de Leonardo, au fil des mois. La presse italienne assure toutefois que la Juventus souhaiterait offrir un très gros contrat à Dybala, afin d’éloigner les sirènes du PSG une bonne fois pour toutes.

Dybala aurait dit non au PSG