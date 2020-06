Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour la succession de Navas, Leonardo va devoir sortir le chéquier !

Publié le 2 juin 2020 à 5h45 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo songerait déjà à dénicher un gardien capable de prendre à terme la succession de Keylor Navas. Gianluigi Donnarumma serait une option prise en considération par le dirigeant parisien, mais ce renfort se fera à un certain prix.

Alors que Keylor Navas sera âgé de 34 ans en décembre prochain, Leonardo souhaiterait se servir des prochaines sessions des transferts afin de trouver un gardien sur le marché. Plusieurs pistes dont celle menant à André Onana auraient été activées par le directeur sportif du PSG. Le profil de Gianluigi Donnarumma intéresserait Leonardo et sa situation contractuelle encore plus. En effet, le portier du Milan AC est sous contrat avec le club rossoneri jusqu’en juin 2021 et sa prolongation n’avance pas vraiment à en croire les informations divulguées dans la presse transalpine. Néanmoins, le Milan aurait un plan, susceptible de chambouler les plans de Leonardo.

Le Milan monterait un plan pour Donnarumma