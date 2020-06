Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo garde espoir dans ce dossier sensible du moment...

Publié le 1 juin 2020 à 12h15 par A.M.

Bien qu'il n'ait toujours pas signé son premier contrat professionnel avec le PSG, Leonardo n'aurait pas totalement perdu espoir à l'idée de conserver Tanguy Kouassi dont l'entourage est favorable à un départ.

La signature des premiers contrats professionnels des plus grands talents du Paris Saint-Germain est toujours un dossier sensible du côté de la capitale. En effet, plusieurs jeunes joueurs ont quitté leur club formateur afin d'aller obtenir du temps de jeu ailleurs pour progresser. Et cette saison n'échappe pas la règle. En effet, l'avenir d'Adil Aouchiche semble s'écrire du côté de l'AS Saint-Etienne où Claude Puel en a fait sa priorité, tandis que comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, le Milan AC est en pole position si jamais Tanguy Kouassi refusait également de signer son premier contrat professionnel au PSG.

Le PSG n'abandonne pas le dossier Kouassi