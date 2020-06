Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boubacar Kamara proche du PSG ? La réponse !

Publié le 1 juin 2020 à 9h00 par A.M.

Ces derniers jours, le nom de Boubacar Kamara a circulé du côté du Paris Saint-Germain en quête d'un milieu de terrain à vocation défensive. Toutefois, ce dossier n'est pas très avancé pour le moment.

Cet été, l'une des priorités du Paris Saint-Germain sera de recruter un nouveau milieu de terrain, si possible à vocation défensive. Dans cette optique, de nombreux noms ont circulé. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Ismaël Bennacer (Milan AC) plaît beaucoup à Leonardo, mais surtout à Nasser Al-Khelaïfi. Ces derniers jours, le nom de Boubacar Kamara a même été associé au PSG. Auteur d'une très belle saison à l'OM, le jeune Marseillais a été repositionné au milieu de terrain par André Villas-Boas avec une grande réussite. Et les Parisiens n'ont pas manqué de suivre les prestations du joueur formé au sein du club olympien.

Simple prise de renseignements pour Kamara