Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas aurait fait une première annonce à M’Baye Niang !

Publié le 1 juin 2020 à 8h30 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant la grande priorité de l’OM pour cet été, M’Baye Niang aurait échangé avec André Villas-Boas sur les conditions tactiques de sa potentielles arrivée au sein du club phocéen durant le mercato.

Malgré les moyens financiers très limités de l’OM pour la période de mercato estival à venir, André Villas-Boas entend bien avoir un effectif compétitif la saison prochaine pour disputer la Ligue des Champions. Et depuis plusieurs semaines, un vif intérêt du technicien portugais pour M’Baye Niang (25 ans) revient en boucle, puisque le profil de l’attaquant sénégalais du Stade Rennais plairait beaucoup à Villas-Boas. L’entraîneur de l’OM aurait d’ailleurs pris les devants dans ce dossier…

AVB a évoqué un 4-4-2 avec Niang