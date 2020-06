Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’appel du pied de Dimitri Payet… au FC Barcelone

Publié le 1 juin 2020 à 5h00 par T.M.

Alors que Dimitri Payet a encore 2 ans de contrat avec l’OM, le Français n’a pas caché son envie de jouer pour le FC Barcelone…

Dimitri Payet sera-t-il encore à l’OM la saison prochaine ? La question a le mérite d’être posée étant donné la situation actuelle du club phocéen. Devant vendre, les Marseillais pourraient possiblement se délester du salaire XXL de l’international français. Un départ de Payet pourrait donc être une bonne nouvelle. Néanmoins, le protégé d’André Villas-Boas semble uniquement penser à l’OM. Pour le Journal de l’Ile de la Réunion , il a en effet assuré : « J’ai envie de continuer tant que je pourrais tellement je me sens bien dans ma tête et dans mes jambes. Je pousserai au max avec l’OM ». Malgré cette intention, le joueur de 33 ans a tout de même un rêve.

« C’est là qu’il faut jouer »