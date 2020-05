Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet se livre sur un dossier très sensible !

Publié le 1 juin 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Après plusieurs semaines de spéculations, André Villas-Boas a finalement décidé de rester à l’OM. Dimitri Payet est revenu sur ce petit feuilleton…

Suite au départ d’Andoni Zubizarreta, il a ensuite été question d’une démission d’André Villas-Boas puisque l’entraîneur de l’OM avait longtemps lié son sort à celui de l’ancien directeur sportif marseillais. Finalement, l’ancien technicien de Chelsea et de Tottenham a décidé de rester à l’OM, et Dimitri Payet a livré son point de vue sur ce dossier. Interrogé dimanche par Journal de l'île de la Réunion, le milieu offensif marseillais est revenu sur les tensions en interne qui ont failli provoqué le départ de Villas-Boas.

« On est tous contents qu’il soit resté »