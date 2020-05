Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une demande spéciale pour cette pépite de Setién ?

Publié le 1 juin 2020 à 0h00 par J.-G.D.

Alors que Schalke 04 a accueilli Juan Miranda l’été dernier, pour un prêt de deux saisons, les Allemands aimeraient que le Barça ne rapatrie pas son latéral gauche dès ce mercato.

Avec seulement quatre petits matches depuis ses débuts avec l’équipe première du FC Barcelone, en 2018, Juan Miranda se frottait à la grosse concurrence de Jordi Alba dans le couloir gauche de la défense. Le latéral du Barça a donc plié bagage dans les derniers jours du mercato estival pour finalement s’envoler vers l’Allemagne. L’international Espoirs espagnol (20 ans) a rejoint Schalke 04 en prêt pour deux saisons, et la formation de la Ruhr aurait les idées claires concernant Juan Miranda.

Schalke 04 aimerait garder Juan Miranda