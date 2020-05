Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau départ bientôt acté par Leonardo ?

Publié le 31 mai 2020 à 23h15 par J.-G.D.

À peine son premier contrat professionnel signé, Jonathan Mutombo, jeune défenseur du PSG, devrait s’envoler vers le Portugal lors du mercato estival.

Alors que le PSG compte sur un effectif pléthorique (Neymar, Mbappé, Di Maria…) afin d’atteindre ses objectifs, dont la Ligue des Champions, certaines jeunes pousses tentent de se faire une place de choix. Tanguy Kouassi a réussi à s’installer au sein de l’effectif de Thomas Tuchel, sans avoir signé son premier contrat professionnel avec le club de la capitale, le Milan AC étant à l'affût selon le10sport.com. A contrario de Jonathan Mutombo. Le défenseur de 17 ans vient de parapher un bail jusqu’en 2023, mais son avenir s’inscrirait loin du PSG.

Mutombo vers le Vitória Guimarães

Loïc Tanzi en dit plus sur le futur de Jonathan Mutombo. Le journaliste de RMC Sport , via Twitter ce dimanche, explique que la pépite du Paris Saint-Germain devrait, selon toute vraisemblance, être prêtée pendant l'exercice 2020-2021, et plus précisément au Portugal. L'espoir parisien étrennera les couleurs du Vitória Guimarães la saison prochaine.