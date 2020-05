Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Marquinhos… Leonardo aurait un avantage pour Alex Telles !

Publié le 31 mai 2020 à 21h15 par H.G.

Alors que le PSG a jeté son dévolu sur Alex Telles pour se renforcer côté gauche au cours de la prochaine session estivale des transferts, le club de la capitale pourrait être aidé dans cette optique par certains de ses joueurs brésiliens.

L’été promet d’être agité au PSG. Si le transfert définitif de Mauro Icardi a été officialisé ce dimanche, cela n’est que le premier fait d'armes d’un mercato estival qui promet d’être riche en rebondissements. En effet, Leonardo a identifié de nombreux secteurs de jeu à renforcer et l’entrejeu ainsi que les latéraux se dégagent comme ses priorités. Sur le côté gauche, si Juan Bernat n’est pas menacé par la perspective d’un départ, celui de Layvin Kurzawa semble désormais inéluctable puisque son contrat expirera au terme de la saison en cours et une prolongation de son bail n’est pas les tuyaux. Le PSG devra donc compenser son départ et a, dans cette optique, choisi de jeter son dévolu sur Alex Telles. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 27 mai dernier, les discussions entre les Parisiens et le FC Porto pour le transfert du joueur de 27 ans sont à un stade très avancé, bien que rien ne soit encore signé pour l’heure. Et si les pensionnaires du Parc des Princes ne sont pas les seuls intéressés par le profil du Brésilien, en témoigne l’intérêt de Chelsea à son égard, les champions de Ligue 1 tiendraient actuellement la corde dans ce dossier.

Alex Telles aurait les cartes en main pour son avenir, Paris se détacherait