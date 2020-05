Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s'attaque à une piste du FC Barcelone !

Publié le 31 mai 2020 à 19h15 par H.G.

En quête de renforts sur le côté droit de la défense, le PSG aurait coché le nom de Sergiño Dest, latéral droit de l’Ajax Amsterdam dernièrement annoncé dans le viseur du FC Barcelone.

Avec le départ de Thomas Meunier au terme de son contrat, le PSG n’aura d’autre choix que de recruter un nouveau titulaire pour son couloir droit. Seulement voilà, ce n’est pas une, mais deux recrues qu’aimerait faire venir Leonardo dans ce secteur de jeu, le directeur sportif du club de la capitale n’étant pas pleinement convaincu par Colin Dagba du fait de ses fragilités physiques tandis que Thilo Kehrer ne convainc par réellement à ce poste. Dans cette perspective, le PSG a dernièrement été annoncé sur les traces d’Adam Marusic (Lazio) et d’Hamari Traoré (Stade Rennais). Cependant, ces deux joueurs seraient loin d’être les seuls ciblés par les pensionnaires du Parc des Princes, qui commenceraient à s’activer pour une pépite de l’Ajax Amsterdam également annoncée sur les tablettes du FC Barcelone.

Le PSG discuterait avec l’entourage de Sergiño Dest !