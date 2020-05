Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point d’André Onana sur son avenir

Publié le 31 mai 2020 à 17h45 par La rédaction

Alors que l’Ajax Amsterdam lui a déjà laissé un bon de sortie pour le prochain mercato estival, André Onana a souhaité mettre les choses au clair concernant son avenir.

André Onana est très courtisé. Considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs à son poste, le portier camreounais de l’Ajax Amsterdam dispose d’un bon de sortie pour le prochain mercato. Le FC Barcelone, Chelsea et le PSG seraient ainsi sur ses traces. Leonardo apprécierait grandement le profil d'Onana, qui pourrait venir jouer le rôle de doublure de Keylor Navas, avant de viser la place de numéro 1 à l'avenir. Et face aux rumeurs, le joueur formé au Barça a décidé de mettre les choses au clair concernant son avenir…

« Tout peut aller très vite dans le football »