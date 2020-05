Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les confidences de David Alaba sur son avenir

Publié le 31 mai 2020 à 16h00 par La rédaction

Courtisé par Zinedine Zidane, David Alaba pourrait finalement prolonger du côté du Bayern Munich. Et l’international autrichien ne serait pas contre cette idée…

Zinedine Zidane pourrait être contraint de laisser tomber cette piste défensive. Alors que Sergio Ramos n’a toujours pas signé de nouveau contrat, que Nacho Fernandez est annoncé sur le départ et qu’Eder Militao ne donne pas pleinement satisfaction à la Casa Blanca , Zizou cherchait à renforcer son secteur défensif, et aurait jeté son dévolu sur un certain David Alaba, sous contrat jusqu’en juin 2021 au Bayern Munich. Cependant, le club bavarois ne semble pas prêt de laisser tomber son défenseur et pourrait même lui proposer un nouveau contrat…

« Pour le moment, tout est calme »