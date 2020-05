Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mauvaise nouvelle pour Zidane avec David Alaba !

Publié le 26 mai 2020 à 21h30 par La rédaction

Courtisé par le Real Madrid, David Alaba pourrait finalement prolonger du côté du Bayern Munich, et ce malgré ses demandes salariales jugées très élevées par la direction bavaroise.

Zinedine Zidane pourrait avoir quelques difficultés dans le dossier David Alaba. Alors que depuis des mois, la prolongation de l’international autrichien traîne du côté du Bayern Munich, cette dernière pourrait finalement s’accélérer. Mais comme révélé en exclusivité par le10sport.com , la piste David Alaba reste tout de même sérieuse du côté du Real Madrid, où Zidane est sous le charme de l'Autrichien. Un désir qui pourrait toutefois être à oublié pour les Merengue. Les demandes du latéral bavarois, initialement jugées trop élevées, pourraient finalement être atteintes pas la direction munichoise, et il deviendrait alors un des joueurs les mieux payés dans l’effectif du Bayern…

15 millions d’euros par an ?