Mercato - Real Madrid : Karim Benzema de retour à l’OL ? La réponse !

Publié le 31 mai 2020 à 15h00 par La rédaction

Annoncé de retour à l’Olympique Lyonnais, Karim Benzema pourrait finalement rester au Real Madrid jusqu’à la fin de sa carrière comme l'affirme Frédéric Hermel.

Joueur du Real Madrid depuis l’été 2009, Karim Benzema pourrait bientôt mettre un terme à cette magnifique histoire. L’attaquant français aurait effectivement les idées claires sur son avenir si l’on en croit les dernières informations de AS . Le quotidien espagnol a affirmé ce samedi que le numéro 9 de la Casa Blanca compterait honorer son contrat avec les Merengue jusqu'en 2022 avant de faire son grand retour en Ligue 1 et plus précisément à l’Olympique Lyonnais. Est-ce réellement envisageable ' Journaliste proche du Real Madrid, Frédéric Hermel a été clair au sujet de l'avenir de Benzema.

« Karim Benzema terminera sa carrière à Madrid ! »