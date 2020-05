Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un prétendant prépare son offensive pour Thiago Silva !

Publié le 31 mai 2020 à 14h15 par La rédaction

Alors que Thiago Silva n’a toujours pas prolongé du côté du PSG pour la saison prochaine, les prétendants se succèdent et frappent à la porte pour la signature de l’international brésilien. Et une destination étonnante pourrait bientôt se dessiner…

L’avenir de Thiago Silva semble toujours flou. Comme révélé en exclusivité par le10sport.co m, Thiago Silva a un nouveau contrat entre les mains, le sien expirant à la fin de la saison du côté du PSG. Cependant, les négociations traînent, et plusieurs clubs, comme l’AC Milan ou Everton, se seraient manifestés pour faire signer l’international brésilien la saison prochaine. Et un prétendant étonnant pourrait bientôt passer à l’action…

Le Fenerbahçe fait le forcing ?