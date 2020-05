Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet attaquant de Ligue 1 qui met les choses au point pour son avenir

Publié le 31 mai 2020 à 12h15 par La rédaction

Courtisé par l’OM pour la saison prochaine, l’attaquant du Stade de Reims, Boulaye Dia, a mis les choses au point concernant son avenir. Et il ne forcera certainement pas son départ…

Auteur d’une très bonne saison en Ligue 1, le Stade de Reims a réussi à accrocher une qualification en barrages de Ligue Europa pour la saison prochaine (sous réserve que le PSG remporte les deux coupes nationales) en allant chercher une belle 6e place de Ligue 1. Une performance qui a permis à Boulaye Dia, buteur du Stade de Reims, de montrer toute l’étendue de son talent en Ligue 1, en marquant à 7 reprises en 24 rencontres. De quoi taper dans l’œil de la direction de l’OM, qui voit en lui un excellent renfort la saison prochaine. Mais encore faut-il que Dia souhaite partir...

« Ça ne sert à rien de partir pour partir »