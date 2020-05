Foot - Mercato - PSG

Mercato - Real Madrid : L'arrivée de Camavinga conditionnée par le dossier Pogba ?

Publié le 31 mai 2020 à 12h00 par La rédaction

Sur les tablettes du PSG, Eduardo Camavinga pourrait prendre la direction du Real Madrid seulement si Paul Pogba venait à ne pas rejoindre le club merengue dans les prochains mois. Explications.

Le prochain mercato du Real Madrid pourrait être très mouvementé et le secteur de l’entrejeu devrait être le plus gros chantier de Zinédine Zidane. Entre le possible départ de Luka Modric et l'éventuelle arrivée de Fabian Ruiz ou encore celle de Paul Pogba, l’entraîneur de la Casa Blanca souhaiterait aussi s’offrir Eduardo Camavinga. Tout simplement monstrueuse avec le Stade Rennais cette saison, la pépite de 17 ans semblerait avoir l’embarras du choix pour son prochain club s’il décidait de quitter la Bretagne dans quelques mois. Pisté aussi par le Paris Saint-Germain, Camavinga portera-t-il les couleurs du Real Madrid la saison prochaine ' Il y aurait une condition à cela...

Un plan B pour Paul Pogba ?