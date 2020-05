Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de Dimitri Payet sur le feuilleton Villas-Boas !

Publié le 31 mai 2020 à 12h45 par A.D.

Après le départ d'Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas aurait pu suivre et quitter l'OM à son tour. Dimitri Payet a fait part de son immense joie de voir son coach rester au club.

Dimitri Payet est aux anges : André Villas-Boas ne quittera pas l'OM. Et pourtant, le coach portugais est passé tout près de quitter le navire ces derniers jours. Alors qu'Andoni Zubizarreta a fait ses valises, André Villas-Boas aurait pu en faire de même, mais finalement ce dernier ne devrait pas prendre le large, du moins pour le moment. Lors d'un entretien accordé au Journal de l'île de la Réunion , Dimitri Payet s'est d'ailleurs livré sur le faux départ de l'entraîneur de l'OM.

« Malgré tout ce qui a été rapporté, il veut continuer l'aventure »