Mercato - ASSE : Puel, Romeyer... L'avenir de Loïc Perrin toujours incertain !

Publié le 31 mai 2020 à 12h30 par La rédaction

Le 5 février dernier était peut-être la dernière fois que les fans de l'ASSE voyaient leur capitaine emblématique fouler la pelouse de Geoffroy Guichard. Figure emblématique des Verts, Loïc Perrin pourrait effectivement quitter le club français en juin prochain après 16 saisons de bons et loyaux services. Son départ est-il toutefois d’ores et déjà acté ? En coulisse, ça discuterait...

À 35 ans en août prochain, Loïc Perrin serait au cœur de nombreuses tensions à l’AS Saint-Etienne concernant son éventuelle prolongation. Ce dossier fait effectivement énormément de bruit chez les Verts et à l’approche du 30 juin, date de la fin du contrat de l’emblématique capitaine, l’avenir de Perrin est sur toutes les lèvres. Restera-t-il ? Comme annoncé le 7 mai dernier en exclusivité par le10sport.com, Roland Romeyer, président du directoire de l'ASSE, a démarré des discussions afin de prolonger le bail de Loïc Perrin d’une petite saison, une solution qui est pour lui bien plus économique que le recrutement d'un nouveau joueur étant donné la situation actuelle. Mais alors où en est ce dossier ?

Claude Puel aura le dernier mot !

Décidé à l’idée de prendre sa retraite en juin prochain, Loïc Perrin, libre dans quelques semaines, est finalement revenu sur sa décision et ne souhaiterait pas raccrocher les crampons après une saison tronquée par une blessure et le coronavirus. Le 10 mai dernier, Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance de l’ASSE, avait alors expliqué que la décision finale reviendra à Claude Puel. « Tout dépendra de sa condition physique, m'a dit le coach. Et Roland Romeyer pense pareil. À l'ASSE, c'est le coach qui décide. Les décisions sont prises par le directoire. Tout dépend du physique de Loïc. Et je suis d'accord avec cette vision » avait-il lancé dans une interview pour France Bleu . Toutefois, l’entraîneur des Verts souhaiterait voir Loïc Perrin mettre fin à sa carrière dans quelques semaines comme le confirme le journal L’Equipe dans ses colonnes ce dimanche. Son départ est-il d’ores et déjà acté ? Pas vraiment puisque que le quotidien sportif français affirme que Claude Puel prendra le temps d’étudier la question, d’autant plus que Loïc Perrin serait prêt à faire un effort intéressant pour prolonger...

Un effort financier décisif ?