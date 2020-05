Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça cherche toujours la solution pour Lautaro Martinez !

Publié le 31 mai 2020 à 13h30 par La rédaction

Courtisé depuis des mois pour la succession de Luis Suarez, Lautaro Matinez souhaiterait de tout cœur rejoindre le FC Barcelone la saison prochaine. Toutefois, l’Inter Milan campe sur ses positions, et le deal reste pour le moment en suspens, alors que le Barça souhaiterait toujours prendre son temps…

Le dossier Lautaro Martinez est toujours à la traîne. Depuis des mois, le FC Barcelone a jeté son dévolu sur l’attaquant de l’Inter Milan afin de renforcer son attaque la saison prochaine, les Blaugrana voyant en lui le parfait successeur de Luis Suarez, en fin de contrat en juin 2021. Polyvalent, très bon finisseur et jugé « impressionnant » par Lionel Messi, Lautaro Martinez aurait tout pour devenir l’attaquant parfait pour le FC Barcelone. Si ce deal finit par se faire…

Lautaro aurait déjà donné son accord

Selon les informations de Mundo Deportivo , le FC Barcelone aurait déjà l’accord de l’international argentin pour un transfert la saison prochaine. Ce dernier aurait déjà bloqué toute possibilité de transfert dans un autre club. Pour lui, s’il doit partir, ce sera pour le Barça, et rien d’autre. Ainsi, l’Inter Milan aurait commencé à lancer les négociations pour prolonger le contrat du buteur argentin, estimant qu’une revalorisation salariale pourrait lui permettre de conserver Lautaro Martinez. Le Barça, de son côté, aurait déjà trouvé un accord pour un contrat de 5 ans avec le joueur, ainsi qu’un salaire bien plus élevé que celui qu’il touche actuellement à l’Inter Milan. Cependant, le club lombard reste ferme, et demanderait toujours les 111 millions d’euros de la clause libératoire de l’attaquant argentin, en cash, ou en incluant un joueur dans la transaction…

Plusieurs joueurs envisagés