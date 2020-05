Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait un plan bien rodé pour Lautaro Martinez !

Publié le 30 mai 2020 à 23h00 par H.G.

Alors que l’Inter a fait savoir cette semaine qu’elle n’avait pas l’intention de revoir à la baisse le prix de Lautaro Martinez, le FC Barcelone aurait établi une stratégie claire pour ne pas laisser d’autre choix aux Nerazzurri que de diminuer le prix de leur attaquant argentin.

À 33 ans, Luis Suarez n’incarne plus l’avenir au FC Barcelone en plus d’afficher un déclin physique certains depuis plusieurs mois. C’est pour cette raison que le club catalan aurait pris la décision de se pencher sur sa succession dès cet été et aurait coché le nom de Lautaro Martinez dans cette optique. Cependant, s’il est fréquemment annoncé que l’Argentin de 22 ans verrait d’un bon oeil la perspective de rejoindre elle Barça pour y évoluer aux côtés de Lionel Messi, l’Inter n’aurait pas l’intention de laisser filer son joueur si facilement. En effet, Piero Ausilio, le directeur sportif des Nerazzurri , a annoncé cette semaine que le seul moyen de recruter le natif de Bahia Blanca était de débourser les 111M€ de sa clause libératoire qui sera active lors des deux premières semaines du mercato estival. De quoi refroidir les ardeurs du FC Barcelone, dont les finances sont au plus mal ? Pas vraiment, à en croire les dernières indiscrétions venues d’Espagne.

La stratégie Griezmann répétée avec Lautaro Martinez ?