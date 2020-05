Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Leonardo et le PSG peuvent anéantir les espoirs du Barça !

Publié le 30 mai 2020 à 18h30 par A.C.

Leonardo pourrait bien mettre des bâtons dans les roues du FC Barcelone, avec le rachat toujours plus proche de Mauro Icardi.

Cela ne semble être plus qu’une question d’heures. Prêté au Paris Saint-Germain l’été dernier, Mauro Icardi devrait être définitivement acheté à l’Inter. Les dernières indiscrétions font part d’un accord entre 53 et 58M€, soit près d'une quinzaine de millions de moins que les 70M€ préalablement convenus entre les deux clubs. Tout devrait être bouclé avant le 31 mai minuit, donc, deadline fixée par l'Inter au PSG pour l’option d’achat d’Icardi. Cette arrivée d’argent est une aubaine pour le club milanais. La presse italienne assure en effet que les dirigeants nerazzurri comptaient beaucoup sur l’argent reçu de la vente définitive d’Icardi pour renforcer l’équipe... mais également pour garder les meilleurs éléments d’Antonio Conte !

L’Inter n’a pas besoin de vendre !...

Si en Catalogne en semblait optimiste ces derniers jours, avec une offre de 90M€ plus un joueur évoquée par la presse, l’Inter a douché les espoirs du FC Barcelone. « En ce qui concerne Lautaro Martinez, il n'y a qu'un seul moyen de l'éloigner de l'Inter, c'est de payer sa clause » a expliqué à Sky Sport Piero Ausilio, directeur sportif du club milanais. « Nous n’avons pas besoin de vendre, actuellement. Nous n’allons pas donner les acteurs les plus importants de l’Inter. Le club espère les conserver et, à terme, se renforcer sur le marché, et cela vaut également pour Lautaro ! ». Le message est clair, donc. Soit le FC Barcelone paye la clause de départ de Lautaro Martinez, soit il peut aller chercher ailleurs le successeur de Luis Suarez.

...Et l’argent reçu avec Icardi va encore plus compliquer la tâche du Barça !