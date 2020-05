Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un rôle décisif pour Lautaro Martinez !

Publié le 31 mai 2020 à 0h30 par H.G.

Alors que l’Inter n’aurait pas l’intention de laisser partir Lautaro Martinez au FC Barcelone si facilement cet été, le club catalan pourrait attendre que l’Argentin fasse pression pour pousser les Nerazzurri à le laisser s’en aller.

Si le FC Barcelone a l’intention de renouveler son effectif cet été en recrutant dans de nombreux secteurs de jeu, les dirigeants catalans auraient fait de Lautaro Martinez leur grande priorité. Conscients du fait que Luis Suarez est sur le déclin physiquement depuis plusieurs mois, les Blaugrana auraient l’intention de régler le problème en arrachant l’attaquant de 22 ans à l’Inter, et cela en dépit du fait que les Nerazzurri ont fait savoir qu’ils n’ont pas l’intention de laisser partir leur buteur contre moins de 111M€, soit le montant de sa clause libératoire active lors des deux premières semaines du mercato. Cependant, en dépit de cette situation et de ses difficultés financières, le FC Barcelone ne serait pas découragé et aurait l’intention de tout tenter pour réussir à arracher la signature de Lautaro Martinez dans les prochaines semaines. Mais pour que cela se réalise, l’international argentin pourrait avoir un rôle primordial à jouer.

Lautaro Martinez devra mettre la pression sur l’Inter !