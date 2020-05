Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Et si le retour de Benzema à l'OL était déjà acté ?

Publié le 30 mai 2020 à 15h30 par Bernard Colas mis à jour le 30 mai 2020 à 15h32

Ce samedi, la presse espagnole a lâché une bombe en assurant que Karim Benzema envisageait de retourner à l'OL à la fin de son contrat avec le Real Madrid, en 2022. Une information qui n'est toutefois pas si surprenante. Explications.

À 32 ans, Karim Benzema s'est imposé au fil des saisons comme une figure du Real Madrid. Longtemps dans l'ombre de Cristiano Ronaldo, le Français a profité du départ de quintuple Ballon d'Or à la Juventus pour prouver qu'il était capable de porter l'attaque merengue . Dans le vestiaire aussi, Benzema est considéré comme un cadre, et Zinedine Zidane n'hésite d'ailleurs pas à lui confier le brassard de capitaine en l'absence de Sergio Ramos et Marcelo, comme cela a notamment été le cas en septembre dernier sur la pelouse du PSG. Cependant, toutes les histoires ont une fin, et l'attaquant tricolore en a conscience. En février, Karim Djaziri, son agent, avait annoncé la prolongation de Karim Benzema au Real Madrid jusqu'en 2022. « Ça l’emmènera jusqu’à 35 ans, après on verra… On ne sait déjà pas ce qu’on va faire demain », indiquait-il à RMC , mais le principal intéressé aurait déjà une idée de son avenir.

Benzema aurait programmé son retour à Lyon

Selon AS , Karim Benzema aurait les idées claires pour son avenir. Alors que Zinedine Zidane et Florentino Pérez envisagent de rajeunir le secteur offensif dans les prochains mois avec les signatures d'Erling Haaland et Kylian Mbappé, l'ancien attaquant de l'OL compterait honorer son contrat avec les Merengue jusqu'en 2022 avant de faire son grand retour en Ligue 1. Annoncé par le passé vers le PSG, c'est bien à Lyon que pourrait atterrir Benzema à l'été 2022 avant de prendre une retraite bien méritée selon le quotidien ibérique. Jean-Michel Aulas frapperait alors un grand coup, mais est-ce finalement si étonnant d'imaginer Benzema fouler la pelouse du Groupama Stadium sous la tunique lyonnaise ?

Du côté de l'OL, on attend que ça

En effet, depuis plusieurs mois, l'OL et Karim Benzema ne cessent de se chercher par médias interposés. En novembre 2019, Juninho avait avoué sur les antennes d' OL TV qu'il rêvait de voir son ancien coéquipier revenir avant que celui-ci ne raccroche les crampons. « Mon envie, c’est de proposer à Karim qu’il termine la carrière chez nous , avait confié le directeur sportif de l'OL. Il a tout réussi, il a sa vie économique équilibrée. Il est d’ici. Pourquoi pas faire un peu d’effort au niveau économique, car on ne pourra pas payer le même salaire qu’à Madrid. J’ai fait ça avec Vasco. J’ai envie de discuter avec Karim. Je vais attendre le bon moment. (…) J’aimerais bien qu’il vienne jouer deux ans avec nous, encadrer certains jeunes. Karim pourrait être ce leader-là. Je rêve qu’il termine sa carrière ici chez nous . » Quelques mois auparavant, Jean-Michel Aulas avait déjà expliquait sur France 3 qu'il avait imaginé le retour de Benzema, mais celui-ci était impossible économiquement. En 2022, cette contrainte n'existera plus, et on en a bien conscience à l'OL. « Bien sûr que ce serait possible, si lui y trouvait son compte , estimait Aulas en novembre. Ce n'est pas possible à l'instant T. Si demain ou après-demain, on a la possibilité de faire revenir Karim à Lyon... Juninho l'a dit et il ne parle pas à tort et à travers ».

« Dans tous les cas, je reviendrai à Lyon », expliquait Benzema il y a un mois