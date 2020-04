Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un retour à l'OL ? Benzema lâche une bombe !

Publié le 17 avril 2020 à 18h30 par B.C.

Invité d'OL TV ce vendredi, Karim Benzema a confié qu'il reviendrait dans son club formateur dans les prochaines années.

Formé à l'OL, Karim Benzema a quitté son club de cœur en 2009 pour rejoindre le Real Madrid. Un choix payant pour l'attaquant français, qui s'est depuis imposé comme une légende de la Casa Blanca avec 4 Ligue des Champions décrochées en 11 saisons. À 32 ans, Karim Benzema continue d'être l'un des pions essentiels de Zinedine Zidane, mais son avenir est régulièrement au cœur des rumeurs puisqu'un nouvel attaquant pourrait débarquer dans la capitale espagnole cet été. Son entourage a toutefois assuré qu'il avait d'ores et déjà prolongé avec le Real Madrid jusqu'en 2022, mais que fera ensuite l'attaquant ? Invité d' OL TV , Karim Benzema a avoué qu'un retour à Lyon était bel et bien dans ses plans.

« Je reviendrai à Lyon »