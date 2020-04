Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Cette nouvelle sortie forte sur le clash Benzema/Giroud !

Publié le 12 avril 2020 à 19h30 par A.D.

Invité à se prononcer sur la concurrence entre lui et Olivier Giroud en équipe de France, Karim Benzema a lâché une énorme punchline. Bixente Lizarazu est revenu sur la sortie du buteur du Real Madrid.

Bixente Lizarazu a réagi aux propos de Karim Benzema. Lors d'un live Instagram organisé à la fin du mois de mars, l'attaquant du Real Madrid s'est comparé à son compatriote français Olivier Giroud. A sa manière, Karim Benzema a expliqué que le buteur de Chelsea et lui ne jouait pas du tout dans la même cour : « On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Moi, je sais que je suis la F1. Il a sa carrière, il fait ce qu'il veut, met les buts qu'il veut. Il est dans son coin, je suis dans mon coin, je ne pense pas à lui. Après si on parle de style de jeu, le sien convient bien à l'équipe de France. Il est bien parce qu'il y a des joueurs comme Mbappé ou Griezmann qui sont rapides et qui évoluent dans les couloirs ou tournent autour de l'avant-centre. Lui, devant, il pèse sur les défenses, ce qui permet aux deux autres de beaucoup bouger et de se montrer. Il bloque et ça marche » , a-t-il jugé.

« Giroud en fait les frais, et il n’y est pour rien»