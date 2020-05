Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Benzema préparerait un coup de tonnerre pour son avenir !

Zinédine Zidane prévoirait de redessiner les contours de son effectif pour 2022, date à laquelle certains de ses cadres verront leur contrat respectif prendre fin. L’entraîneur français n’aura peut-être pas besoin de toucher au dossier Karim Benzema d’ores et déjà traité...

Pensionnaire du Real Madrid depuis 2009, Karim Benzema est aujourd’hui l’un des meilleurs attaquants du monde. Décisif dans de nombreuses rencontres importantes, le Français compte 241 buts et 133 passes décisives sous les couleurs du club merengue depuis son arrivée. Mais cette belle histoire pourrait bientôt prendre fin. Lié au Real Madrid jusqu’en 2022, Karim Benzema décidera-t-il de prolonger son contrat ? De l’autre côté, les dirigeants du club merengue souhaiteront-ils garder leur attaquant ? Le meilleur buteur de la Casa Blanca cette saison aurait déjà les idées claires pour son avenir !

De retour à l’OL en 2022 ?