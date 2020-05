Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Thiago Silva, tout reste à faire !

Publié le 30 mai 2020 à 6h30 par Th.B.

Sous contrat jusqu’à la fin du mois de juin, Thiago Silva semblerait se diriger vers un départ puisqu’aucune proposition de prolongation jugée suffisante par le clan Silva n’aurait été transmise par le PSG. Aucune décision n’aurait cependant été prise par le Brésilien.

Arrivé au PSG en provenance du Milan AC en 2012, Thiago Silva est devenu une figure forte de l’institution parisienne. Néanmoins, étant âgé de 35 ans et son contrat expirant le 30 juin, son départ semble se profiler. Le10sport.com a fait état d’une proposition de la part de Leonardo pour le clan Silva concernant une prolongation de contrat en avril dernier. L’offre du directeur sportif du PSG a été repoussée, étant jugée non satisfaisante par le joueur et son représentant. Un retour au Milan AC est évoqué dans la presse, mais rien ne serait fait pour le moment.

Aucune discussion avec le Milan, une offre inacceptable du PSG