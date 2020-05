Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quand Dimitri Payet justifie son retour à l'OM

Publié le 31 mai 2020 à 18h15 par A.D.

Un an et demi après l'avoir quitté, Dimitri Payet a fait son retour à l'OM. Le milieu offensif de 33 ans a expliqué pourquoi il avait décidé de quitter West Ham et la Premier League pour retrouver le club phocéen.

Dimitri Payet a besoin d'être sans cesse sous pression. Lors de l'été 2015, le milieu offensif français a voulu se lancer un nouveau défi. Dans cette optique, Dimitri Payet a pris la décision de quitter l'OM pour rejoindre la Premier League, du côté de West Ham. Toutefois, après seulement 18 mois passés chez les Hammers , le joueur de 33 ans a préféré faire son retour à l'OM. Lors d'un entretien accordé au Journal de l'île de la Réunion , Dimitri Payet a justifié son choix de revenir à Marseille.

«C'est pour ça que je suis revenu à Marseille»