Mercato - OM : L’énorme mise au point de Dimitri Payet sur son avenir !

Publié le 31 mai 2020 à 10h45 par T.M. mis à jour le 31 mai 2020 à 10h46

Alors que l’OM doit vendre cet été, Dimitri Payet pourrait être cédé dans les prochaines semaines. Face aux rumeurs, le numéro 10 phocéen a toutefois souhaité mettre les choses au point.

Avec un déficit atteignant les 100M€, Jacques-Henri Eyraud souhaite remettre l’OM dans le droit chemin durant le mercato estival. Pour cela, le président phocéen aurait prévu de vendre pour 60M€, mais la question est de savoir quels seront les joueurs qui feront leurs valises. Avec la situation actuelle, les candidats au départ sont nombreux, en passant par Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car, deux joueurs à forte valeur marchande, mais aussi Dimitri Payet, dont le salaire XXL pèse dans les comptes de l’OM. Faut-il donc s’attendre à un départ de l’international française cet été, lui qui a encore 2 ans de contrat ? Dans des propos accordés au Journal de l’Ile de la Réunion , Payet a fait une grosse mise au point sur son avenir.

« Ce n’est pas pour autant que j’ai envie découvrir un nouveau championnat »