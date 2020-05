Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Un match Paris/Chelsea pour Alex Telles !

Publié le 27 mai 2020 à 17h45 par Alexis Bernard

Les négociations se poursuivent entre le PSG et le FC Porto pour Alex Telles. Mais Paris doit faire face à un concurrent très solide : Chelsea.

Paris et Porto ont lancé les discussions officielles il y a maintenant 15 jours. Comme révélé par le10sport.com le 23 mai dernier, les deux clubs sont entrés en discussions pour négocier le transfert d’Alex Telles, avec qui Paris échange également pour trouver un accord contractuel. Ce mercredi, A Bola affirme qu’un accord a été trouvé entre toutes les parties. Ce qui est faux. Comme révélé par le10sport.com et confirmé par Le Parisien, le dossier est toujours ouvert et aucun accord n’a encore été trouvé, entre le PSG et Porto comme entre le PSG et Alex Telles. D’autant plus qu’un autre club s’intéresse au latéral brésilien…

Chelsea est là…

Selon nos sources, Chelsea est également positionné sur le dossier Telles. Et les Blues ont eux-aussi établi le contact avec le FC Porto, avant le PSG. Au cœur de ces discussions, Porto a d’ailleurs fait connaître ses intentions à Chelsea en indiquant attendre 30 millions d’euros pour Alex Telles. C’est également ce montant qui a été communiqué au PSG. C’est donc un match Paris / Chelsea qui s’organise autour d’Alex Telles. Et les deux clubs ont des solides arguments pour convaincre le Brésilien de signer. Le verdict reste toutefois entre les mains de Porto. Mais pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre les clubs…