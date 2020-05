Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Aouchiche, l’ASSE s’attaque à un autre talent du PSG !

Publié le 31 mai 2020 à 20h45 par La rédaction

Sur la traces d’Adil Aouchiche, l’ASSE serait également en train de cibler un autre Titi du PSG. Mais la concurrence s’annonce rude…

Devenu la priorité de Claude Puel, le jeune Adil Aouchiche, qui semble loin de signer son premier contrat pro au PSG, se serait dernièrement rendu à Saint-Etienne pour négocier les derniers détails de son arrivée. L’ASSE réaliserait alors un très joli coup, puisqu’Aouchiche reste toujours très courtisé un peu partout en Europe. Cependant, le Titi parisien ne serait pas le seul talent du PSG à être courtisé par l’ASSE, et un défenseur pourrait bientôt se joindre à lui…

Thierno Baldé ciblé ?