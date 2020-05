Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi serait passé à côté d’un crack !

Publié le 31 mai 2020 à 22h45 par H.G.

Alors qu’il fait actuellement les beaux jours du Bayern Munich, Alphonso Davies aurait pu rejoindre un autre club avant de s’engager en Bavière, puisque plusieurs mastodontes le suivaient attentivement, dont le PSG.

Alphonso Davies est sans conteste l’une des grandes révélations de la saison 2019/2020 en Bundesliga. Arrivé au Bayern Munich en janvier 2019 en provenance de Vancouver, l’arrière gauche de 19 ans s’est progressivement imposé comme un titulaire en puissance dans l’effectif bavarois, profitant notamment de la blessure de Lucas Hernandez et du passage de David Alaba en défense centrale pour s’installer sur le couloir gauche. Le Canadien a ainsi disputé 25 rencontres de Bundesliga cette saison en inscrivant trois buts et en délivrant quatre passes décisives, tout en profitant de l'occasion pour séduire bon nombre d’observateurs du Bayern Munich. Mais cette éclosion d’Alphonso Davies cette année pourrait aussi s'avérer être une grande source de regrets pour plusieurs clubs qui l’auraient suivi par le passé avant qu’il ne rejoigne la Bavière.

Le PSG, le Barça ou encore le Real Madrid appréciaient Davies !