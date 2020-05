Mercato - Real Madrid : Cette nouvelle révélation de taille dans le dossier Havertz !

Foot - Mercato - Real Madrid

Alors que le Real Madrid serait bel et bien intéressé par le profil de Kai Havertz, les Merengue n’auraient pas forcément avancé dans les négociations avec le Bayer Leverkusen.

Étincelant cette saison, Kai Havertz suscite la curiosité du Real Madrid. C’est ce que vous révèle le10sport.com depuis le 19 mai. Zinedine Zidane évoque régulièrement la piste menant à la pépite du Bayer Leverkusen. Gare toutefois à la concurrence concernant l’international allemand. Le Bayern Munich, l’Inter Milan et Liverpool en pinceraient également pour Kai Havertz, dont le contrat expire en 2022. Mais la crise du coronavirus changerait finalement la donne puisque le Real Madrid pourrait ne pas répondre favorablement aux exigences du Bayer.

Selon les informations de Christian Falk, le Real Madrid aurait bien des vues sur le profil de Kai Havertz. Un intérêt confirmé par le journaliste de Sport Bild , via son compte Twitter ce dimanche, tout en apportant une précision de taille sur les négociations. Ainsi, les discussions entre Florentino Pérez et son homologue du Bayer Leverkusen ne seraient pas concrètes à l’heure actuelle. Un dossier loin d’avoir livré tous ses secrets…

True: Real Madrid is interested in Kai Havert. Not true: El madrid tenia muy avanzada la negociacon. True: the negotiations are not concrete at this Moment pic.twitter.com/2hp5ImUD2u