Mercato - Real Madrid : Un transfert à 80M€ pour ce crack suivi par Zidane ?

Kai Havertz serait suivi de près par le Real Madrid, le Bayern, Arsenal et Chelsea. Mais il faudra sortir le chéquier pour récupérer la pépite du Bayer Leverkusen.

Zinedine Zidane serait contraint de casser sa tirelire pour Kai Havertz. Pour renforcer son milieu de terrain, le coach du Real Madrid verrait d'un bon oeil le recrutement de la pépite du Bayer. Toutefois, d'après les dernières indiscrétions de Nicolo Schira, le champion du monde 98 ne manquerait pas de concurrents sur ce dossier. En effet, le Bayern, Chelsea et Arsenal seraient également tombés sous le charme de Kai Havertz. Alors que sa pépite allemande serait suivie par de grosses écuries européennes, le Bayer voudrait empocher le pactole et aurait fixé un prix XXL pour son transfert.

Comme l'a indiqué Nicolo Schira sur son compte Twitter , la direction du Bayer Leverkusen réclamerait au moins 80M€ pour Kai Havertz. Le Real Madrid, le Bayern, Chelsea ou Arsenal seront-ils disposés à payer une telle somme pour le jeune talent de 20 ans ? Réponse dans les prochaines semaines. Toutefois, ce dimanche, la presse espagnole a jeté un froid sur l'arrivée de l'Allemand chez les Merengue. En effet, bien que le Real Madrid soit intéressé par Havertz, avec les conséquences du coronavirus, il serait impossible de réaliser cette opération.

