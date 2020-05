Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pjanic aurait pris une décision colossale pour son avenir !

Publié le 31 mai 2020 à 23h30 par H.G.

Alors qu’il est annoncé ce dernières semaines que le FC Barcelone aurait fait de Miralem Pjanic l’une de ses priorités pour renforcer son entrejeu, le principal concerné aurait déjà tranché pour son avenir.

Conscients des lacunes de leur effectif, les dirigeants du FC Barcelone auraient pris la décision de procéder à une refonte en profondeur de celui-ci cet été. L’un des principaux chantiers du board catalan se situerait notamment dans l’entrejeu, où Ivan Rakitic et Arturo Vidal pourraient être poussés vers la sortie à un an du terme de leur contrat. Et pour les remplacer, le Barça aurait décidé de jeter son dévolu sur Miralem Pjanic. Dans l’optique de la venue de l’international bosnien de 30 ans, le FC Barcelone n’aurait de cesse de discuter avec la Juventus pour réaliser un échange de joueurs qui pourrait inclure Mattia De Sciglio, tandis qu’Arthur Melo a également été annoncé vers le Piémont bien qu’il ne souhaite pas s’en aller. Toutefois, avant toute chose, les champions en titre de Liga doivent convaincre Miralem Pjanic de les rejoindre. Mais il se pourrait que ce soit en réalité déjà fait…

Pjanic aimerait rejoindre le Barça !

D’après les informations du journaliste français Abdellah Boulma, l’ancien joueur de l’OL et de l’AS Roma aurait demandé un bon de sortie à la direction de la Juventus ainsi qu’à Maurizio Sarri. Et son intention serait claire : il souhaiterait rejoindre le FC Barcelone. Le club catalan aurait donc déjà l’aval de Miralem Pjanic, mais reste maintenant à définir les contours précis de l’opération avec la Juventus. Le PSG et Leonardo sauraient en tout cas à quoi s'en tenir dans ce dossier désormais, eux qui se seraient aussi bien vu attirer le Bosnien pour apporter de l'expérience au milieu de terrain de Thomas Tuchel cet été. Reste à savoir si le club de la capitale saura se tenir en embuscade si jamais le dossier venait à trainer trop en longueur comme le suggérait Mundo Deportivo ce samedi.