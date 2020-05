Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel a trouvé son nouveau Bafétimbi Gomis !

Publié le 31 mai 2020 à 22h42 par J.-G.D.

Ismaël Gace, partenaire de Jean-Philippe Krasso à Épinal et recrue de l’ASSE, compare son coéquipier à un certain… Bafétimbi Gomis.