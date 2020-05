Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La question Neymar est réglée au FC Barcelone !

Publié le 1 juin 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Longtemps pisté par le FC Barcelone qui souhaitait le rapatrier, Neymar devrait finalement rester au PSG cet été.

Malgré son échec après avoir tenté de rapatrié Neymar lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone n’avait pas baissé les bras ces derniers mois et souhaitait toujours recruter la star brésilienne du PSG. En plus de Lautaro Martinez, le Barça rêverait donc de compter Neymar dans ses rangs la saison prochaine. Mais comme l’a indiqué la journaliste brésilienne Isabela Pagliari dimanche au micro d’Europe 1, le club catalan aurait finalement tiré un trait sur cette piste.

« Le Barça a renoncé à Neymar »