Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande star se verrait bien signer à Paris !

Publié le 1 juin 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

En plus de la Juventus et du Real Madrid, le PSG pourrait clairement être une option pour Paul Pogba cet été, et le milieu de terrain de Manchester United n’est serait pas opposé à cette destination.

Depuis l’été dernier, l’avenir très incertain de Paul Pogba du côté de Manchester United ne cesse de faire couler beaucoup d’encre. Le milieu de terrain français envisagerait en effet de quitter les Red Devils, et plusieurs cadors européens comme le Real Madrid, la Juventus ainsi que le PSG ont été annoncés sur les rangs pour Pogba, et Le 10 Sport vous a apporté quelques précisions dimanche sur ces trois pistes pour Pogba.

Pogba n’écarte pas la piste PSG