Mercato - OM : Pierre Ménès affiche une grosse inquiétude pour Villas-Boas !

Publié le 1 juin 2020 à 1h30 par B.C.

Alors qu'André Villas-Boas a finalement décidé de rester à l'OM, Pierre Ménès estime que l'entraîneur portugais a pris un gros risque en faisant ce choix.

Suite au départ d'Andoni Zubizarreta, l'avenir d'André Villas-Boas semblait très incertain à l'OM. En effet, le Portugais était proche de son directeur sportif et n'avait pas hésité à lier son avenir au sien. Mais après avoir discuté avec Frank McCourt et ses joueurs, André Villas-Boas a finalement décidé de rester, alors que plusieurs de ses cadres pourraient être vendus afin de renflouer les caisses de l'OM. Interrogé sur la situation d'AVB, Pierre Ménès estime que l'entraîneur marseillais prend un gros risque en restant.

« Villas-Boas ? C'est un énorme risque »