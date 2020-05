Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier prioritaire d'Al-Khelaïfi impossible à boucler ?

Publié le 31 mai 2020 à 20h30 par Bernard Colas

Comme révélé par le 10 Sport, Nasser Al-Khelaïfi pousserait en interne afin qu'Ismaël Bennacer débarque au PSG cet été. Un joueur qui plaît également à Leonardo, mais l'AC Milan n'aurait pas l'intention de laisser filer l'international algérien.

Cet été, le PSG risque de se montrer actif sur le marché des transferts malgré la crise du coronavirus. Après avoir bouclé le transfert définitif de Mauro Icardi, c'est sur l'entrejeu que voudrait se focaliser Leonardo. En effet, comme vous l'a expliqué le 10 Sport , deux joueurs sont attendus à ce poste, et l'Italo-brésilien a déjà des idées. Parmi les gros noms visés, on retrouve notamment Sergej Milinkovic-Savic, piste de longue date du PSG faisant déjà l'objet d'une offre de 60M€ selon nos informations. Si cette proposition ne devrait pas suffire à convaincre la Lazio, cela montre néanmoins que Leonardo est déterminé dans ce dossier, même s'il s'intéresse aussi grandement à Eduardo Camavinga. D'après le10Sport.com , le club de la capitale n'exclut pas de lancer une offensive pour le joueur de 17 ans afin de contrer le Real Madrid, mais de son côté, Nasser Al-Khelaïfi a d'autres idées pour renforcer le milieu de terrain du PSG.

Ismaël Bennacer, priorité de Nasser Al-Khelaïfi

Comme révélé par le10sport.com il y a quelques semaines, le PSG s'est positionné sur Ismaël Bennacer, milieu de terrain du Milan AC que connaît très bien Leonardo. D'ailleurs, une première offre de 30M€ a été dégainée par le club parisien, mais les Rossoneri ne sont pas vendeurs, et le directeur sportif du PSG semble désormais se concentrer sur d'autres pistes, à l'inverse de Nasser Al-Khelaïfi. Selon nos informations, ce dossier est poussé et même soutenu par le président du Paris Saint-Germain, les Rouge et Bleu pourraient donc revenir à la charge dans les prochaines semaines pour l'international algérien, d'autant que Bennacer est très intéressé à l'idée de rejoindre le PSG, mais il sera très difficile de convaincre l'AC Milan.

Un avenir au Milan AC pour Bennacer ?