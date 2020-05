Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un indice plus que clair sur l'avenir de Neymar ?

Publié le 31 mai 2020 à 14h30 par Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Neymar voulait quitter le PSG pour retrouver le FC Barcelone. Alors que la star brésilienne est finalement restée à Paris, le Barça aurait songé à retenter sa chance cet été. Toutefois, selon Isabela Pagliari, le club catalan aurait finalement lâché l'affaire pour le rapatriement de Neymar.

Le FC Barcelone battrait en retraite pour Neymar. Lors de l'été 2017, le PSG a réalisé l'incroyable exploit d'arracher la star brésilienne au FC Barcelone. Après avoir convaincu Neymar de relever le défi parisien, Nasser Al-Khelaïfi a levé sa clause libératoire de 222M€. Et le Barça a dû accepter le départ de sa star sans pouvoir broncher. Arrivé au PSG comme un héros, l'ailier de 28 ans n'a pas pu montrer véritablement de quoi il était capable. Recruté pour faire entrer le club parisien dans une nouvelle dimension, et surtout en Ligue des Champions, Neymar a manqué les grands rendez-vous à cause de deux grosses blessures survenues au pire des moments lors de ses deux premières saisons. Ainsi après seulement deux années passées au PSG, Neymar a voulu claquer la porte et faire son retour au FC Barcelone. Mais malgré ses efforts, et ceux consentis par le Barça, le Brésilien est toujours au PSG.

Une opération financière impossible à boucler ?

Avant l'arrivée du coronavirus et de la grosse crise engendrée, le FC Barcelone aurait souhaité retenter sa chance pour rapatrier Neymar cet été. Toutefois, il semblerait que le club catalan n'ait plus vraiment les moyens de ses ambitions. Pour assurer la succession d'un Luis Suarez vieillissant, le Barça serait déterminé à recruter Lautaro Martinez, mais il devrait être très difficile, voire impossible, pour la direction catalane d'assumer ce transfert, ainsi que celui de Neymar. Le FC Barcelone pourrait donc être contrainte de trancher en faveur de Lautaro Martinez ou de Neymar. Et selon Isabela Pagliari, il se pourrait qu'il ait déjà opté pour le buteur argentin. En effet, à en croire la journaliste brésilienne d' Europe 1 , le FC Barcelone se serait séparé d'un atout important pour boucler l'opération Neymar. Isabela Pagliari y verrait le signe d'un abandon pour l'actuel numéro 10 du PSG.

«Le Barça a renoncé à Neymar»