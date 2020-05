Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris a une vraie ouverture pour le duo Neymar-Mbappe

Publié le 28 mai 2020 à 1h15 par La rédaction

Il se confirme que le PSG va disposer d’une très belle fenêtre de tir dans les prochains mois pour prolonger le duo Neymar-Mbappe. Explication.

Depuis plusieurs mois, Leonardo semble axer son projet d’avenir autour du duo Neymar-Mbappe. Le dirigeant brésilien parait en effet viser en priorité la prolongation de deux stars, réfléchissant ensuite à comment bâtir une équipe compétitive autour d’eux. Suivant cette optique, qui implique un investissement lourd sur la prolongation du duo, Leonardo planche sur un recrutement axé sur le rapport qualité-prix et opère des arbitrages en ce sens, comme celui l’amenant à prolonger Thiago Silva d’un ou deux ans plutôt que de recruter au prix fort un nouveau défenseur central de calibre mondial.

Le contexte déflationniste du mercato favorable au PSG