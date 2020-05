Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce joueur de l’OM qui se prononce sur l’avenir de… Cavani !

Publié le 27 mai 2020 à 22h45 par D.M.

Alors que l’avenir d’Edinson Cavani au PSG demeure incertain, Dario Benedetto a admis qu’il aimerait bien voir l’attaquant uruguayen porter le maillot de Boca Juniors.

Le prochain mercato estival devrait être synonyme de départ pour Edinson Cavani. Arrivé au PSG en 2013, l’attaquant uruguayen voit son contrat arriver à son terme en juin prochain et selon les dernières informations du Parisien , aucune discussion n'aurait eu lieu entre Edinson Cavani et sa direction concernant une possible prolongation. L’attaquant uruguayen pourrait donc plier bagage cet été d'autant plus qu'il susciterait l'intérêt de nombreux clubs à l’instar de l’Inter, Newcastle ou encore de Boca Juniors. Interrogé par Olé le 31 mars dernier, un membre de l’entourage de Cavani s’était prononcé sur l’intérêt du club argentin, assurant alors : « Edi est fait pour Boca. Il adorerait y aller, croyez-moi. Il aimerait faire comme Manteca (Sergio Daniel Martínez, ancien attaquant uruguayen qui a fait la majeure partie de sa carrière à Boca Juniors dans les années 1990, NDLR). Il rêve de ça . »

« Cavani a toujours aimé Boca Juniors »