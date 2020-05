Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reviendrait à la charge pour la prolongation de Mbappé !

Publié le 27 mai 2020 à 21h15 par D.M.

Le PSG aurait repris contact avec Kylian Mbappé afin d’évoquer une prolongation de contrat jusqu’en 2024. Le club parisien, désireux de conserver son joyau, serait prêt à faire des concessions.

En août 2017, Kylian Mbappé décidait de snober le Real Madrid et de répondre favorablement à l’appel du PSG. A Paris, l’international français a réalisé de grandes performances comme l’illustre ses statistiques. Cette saison, l’attaquant a de nouveau terminé meilleur buteur de Ligue 1, et ce pour la deuxième année consécutive. Des prestations qui ne laisserait pas insensible le Real Madrid qui rêverait toujours de mettre la main sur Kylian Mbappé. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 7 mai dernier, Liverpool en pince également pour le champion du monde et Jürgen Klopp n’a pas hésité à s’entretenir directement avec le joueur, mais aussi avec son père Wilfried Mbappé. Conscient de détenir une perle rare au sein de son effectif, le PSG ne compterait pas se séparer de son joueur et aurait entamé des discussions afin de tenter de parvenir à un accord concernant une prolongation de contrat.

Le PSG discute de nouveau avec Mbappé